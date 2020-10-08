У Кличка внесли до переліку об’єктів культурної спадщини "тарілку" на Либідській

Департамент охорони культурної спадщини КМДА вніс будинок Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації на вул. Антоновича, 180 ("тарілка" на Либідській) до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини і направив відповідний наказ до Міністерства культури та інформаційної політики України.

Про це йдеться на "Офіційному порталі Києва".

Зазначається, що наступний крок - надання Мінкультом "тарілці" статусу пам’ятки і занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Як наголошують у департаменті, це має відбутися якомога швидше. Адже будинок інституту є одним із яскравих прикладів радянського модернізму, втілений архітектором Флоріаном Юр’євим.

Нагадаємо, що у вересні поточного року статус щойно виявлених об’єктів культурної спадщини було надано ще дев’ятьом об’єктам у Києві.

Державний реєстр нерухомих пам’яток України - банк даних, сформованих за єдиними ознаками та принципами, що містить відомості про пам’ятки культурної спадщини.

Згідно з порядком обліку об’єктів культурної спадщини (наказ Міністерства культури від 11.03.2013 № 158), суб’єктами прийняття рішення про занесення об’єкта культурної спадщини до Реєстру відповідно до категорії пам’яток є: Кабінет міністрів - щодо пам’яток національного значення; Міністерство культури - щодо пам’яток місцевого значення.