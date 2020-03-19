За тиждень у Києві тест на коронавірус пройшли понад 200 осіб

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що минулого тижня в столиці зроблено 230 експрес-тестів на коронавірус. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що у зв'язку зі зростанням інфікованих в Україні міська влада має вжити максимальних заходів.

"Число громадян, що захворіло в Україні, зросло. Тому ми маємо вжити максимальних заходів. Всього за минулий тиждень зроблено 230 експрес-тестів киянам", - сказав мер.

Нагадаємо, Кличко запевнив, що за минулу добу в Києві не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусів.

Як писало РБК-Україна раніше, 13 березня в Україні підтвердили першу смерть від коронавірусу. Зокрема, померла 71-річна мешканка Житомирської області, яка напередодні повернулася з Польщі. Всього в Україні зареєстровано 16 випадків інфікування.

Станом на 19 березня в Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України від початку 2020 року надійшло 260 повідомлень про підозру на коронавірус, 16 випадків підтвердили.

Найбільша кількість випадків зараження коронавірусом в в Україні зафіксовано в Чернівецькій області.