Кличко розповів, де найбільше заражених у Києві: карта

У Києві найбільше заражених коронавірусом у Печерському районі, найменше - у Святошинському. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опубліковану мером Києва Віталієм Кличком Telegram карту поширення вірусу в столиці.

Загальна кількість заражених в Києві - 267 осіб, за останню добу інфікувалися 23 киян. Найбільший приріст заражених (+5) у Печерському районі. До речі, в цьому регіоні зафіксована найбільша кількість хворих коронавірусом - 46 осіб.

Загалом, географія поширення COVID-19 у Київі виглядає так:

Печерський район - 46 випадків (+5 за добу);

Дарницький район - 37 випадків (+3 за добу);

Шевченківський район - 36 випадків (+3 за добу);

Солом'янський район - 36 випадків (за добу немає випадків зараження);

Голосіївський район - 26 випадків (+2 за добу);

Подільський район - 21 випадок (+4 за добу);

Оболонський район - 20 випадків (за добу немає випадків зараження);

Деснянський район - 16 випадків (+1 за добу);

Дніпровський район - 16 випадків (+3 за добу);

Святошинський район - 13 випадків (+2 за добу).

Нагадаємо, у Києві зафіксували 4 смерті від коронавірусу. Також повідомлялося, що за минулу добу в столиці заразилися два медика і 8-річна дитина.

РБК-Україна також писало, що при подальшому ігноруванні киянами карантинних обмежень, в столиці можуть обмежити пересування на своїх автомобілях.