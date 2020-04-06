Кличко розповів, де найбільше заражених у Києві: карта

Найбільше інфікованих коронавірусом у Печерському районі
У Києві найбільше заражених коронавірусом у Печерському районі, найменше - у Святошинському. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опубліковану мером Києва Віталієм Кличком Telegram карту поширення вірусу в столиці.
Загальна кількість заражених в Києві - 267 осіб, за останню добу інфікувалися 23 киян. Найбільший приріст заражених (+5) у Печерському районі. До речі, в цьому регіоні зафіксована найбільша кількість хворих коронавірусом - 46 осіб.
Загалом, географія поширення COVID-19 у Київі виглядає так:
Нагадаємо, у Києві зафіксували 4 смерті від коронавірусу. Також повідомлялося, що за минулу добу в столиці заразилися два медика і 8-річна дитина.
РБК-Україна також писало, що при подальшому ігноруванні киянами карантинних обмежень, в столиці можуть обмежити пересування на своїх автомобілях.