Кличко перевірив оновлену станцію швидкісного трамваю і нове LED-освітлення на бульварі Вацлава Гавела

Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)

Кличко зазначив, що станція "Вацлава Гавела" виглядає по-європейськи

Мер Києва Віталій Кличко проінспектував оновлену станцію Борщагівської лінії швидкісного трамваю (зупинка "Вацлава Гавела"), оглянув капітальний ремонт шляхопроводу, на якому знаходиться станція, і нове вуличне освітлення, встановлене вздовж бульвару Вацлава Гавела. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кличка.

"Станція "Вацлава Гавела" виглядає по-європейськи: ми бачимо сучасне освітлення, зручну і безпечну платформу для пасажирів, гарне оздоблення”, - сказав Кличко.

На станції повністю відремонтували системи електропостачання і замінили електрощитове обладнання. Замінили скло навісів над платформами та повністю обробили металоконструкції. Замінили ФЕМ покриття на платформах для зручності людей з обмеженими можливостями. Відновили зовнішнє покриття парапетів платформ. Відремонтували і вестибюлі станції, підземний перехід. На сьогодні це одна з трьох відремонтованих станцій швидкісного трамваю. Ще 9, за словами міського голови, планують відремонтувати до кінця року.

Також мер відзначив, що капітально відремонтували шляхопровід, на якому стоїть станція. Його не ремонтували 41 рік.

"Ми фактично не відремонтували, а побудували новий шляхопровід", - зазначив мер.

На сьогодні тут перевлаштували трамвайні колії, замінили опори і контактну мережу на шляхопроводі та підходах до нього, відремонтували плиту мостового полотна. Замінили відбійники і пішохідні перила. Облаштували два ліфти, для зручності доступу до станції трамваю.

Вартість робіт з оновлення шляхопроводу склала майже 91 мільйон гривень.

За словами мера столиці, сьогодні столична влада робить Київ сучасним, комфортним і технологічним містом. Зокрема, мер відзначив, що особливу увагу приділяють і оновленню вуличного освітлення. На бульварі Вацлава Гавела замінили ртутні та натрієві вуличні світильники на нове - ефективне та економічно вигідне світлодіодне освітлення.

“В процесі виконання робіт на бульварі замінили та встановили майже 500 LED світильників і 163 опори. Місто витратило на це понад 13 млн гривень”, - відзначив Кличко.

Мер переконаний, - нове освітлення ці гроші "відпрацює". - Бо значно зменшить рівень енергоспоживання, що дозволить заощадити кошти столичного бюджету. Так за минулий рік 11 мільйонів гривень коштів громади зекономлено на сплаті за електроенергію завдяки оновленому освітленню.

“І таке освітлення - нове і сучасне - ми продовжуємо встановлювати в столиці. На вулицях і проспектах, на мостах і в оновлених зонах відпочинку. На цей рік бюджетом передбачено 700 млн гривень на те, щоб Київ ставав світлішим, безпечнішим і економнішим”, - підкреслив Віталій Кличко.