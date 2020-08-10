Кличко пообіцяв забезпечити незахищені категорії киян засобами захисту від коронавірусу

Столична влада збільшить підтримку соціально незахищених категорій киян у зв'язку з поширенням COVID-19.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.

"На жаль, число хворих COVID-19 в столиці збільшується ... Соціально незахищеним жителям столиці місто приділяє особливу увагу. Ми допомагаємо як можемо: виплачуємо грошову допомогу, видаємо продуктові набори та іншу допомогу", - сказав мер.

Зокрема, понад 60 тисяч соціально незахищених киян різних категорій найближчим часом отримають набори з необхідними засобами індивідуального захисту і пам'яткою з рекомендаціями фахівців з профілактики коронавірусу й інструкцією, що робити й куди звертатися в разі появи симптомів захворювання.

Кличко подякував медикам, міським службам, волонтерам та небайдужих киянам, з якими столиця "єдиною командою бореться з поширенням коронавірусу".

Він також закликав киян зберігати пильність і неухильно дотримуватися елементарних правил, щоб захистити від хвороби себе і своїх близьких.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, Львівська область і Київ лідирують за кількістю хворих COVID-19 за весь час епідемії коронавірусу.

За минулу добу в Києві виявлено 66 нових випадків, усього в столиці 9,5 тис. інфікованих.