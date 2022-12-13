Кличко показал, как отремонтировали столичные дома, изуродованные российскими обстрелами

"Сегодня проверил, как провели и завершают последние работы по восстановлению поврежденных домов на Оболони по улице Богатырской и на проспекте Лобановского в Соломенском районе столицы. В обновленные дома на улице Богатырской уже возвращаются люди. На проспекте Лобановского - город также уже практически завершил работы. Жители вернутся в свои квартиры уже к концу этого года", - подчеркнул Кличко.

В результате ракетного удара в дом на улице Богатырской было повреждено 100 квартир из 144. Полностью были разрушены две стеновые панели лестничных клеток, лифтовая шахта, частично лестницы и лестничные площадки, перегородки, выбиты окна.

В 27-этажное здание на проспекте Лобановского российская ракета попала на третий день полномасштабной войны. Были повреждены квартиры на верхних этажах, часть наружной стены с одной стороны была разрушена. Пострадали 16 квартир.

Как сообщалось, в начале лета город приступил к восстановительным работам в 16 наиболее поврежденных обстрелами российских варваров жилых домах. В частности, в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах. Люди уже возвращаются в свои восстановленные дома в домах по улице Чернобыльской, Ирпенской, проспекте Свободы, а также по улице Богатырской и проспекте Лобановского.

Всего в столице ракетными обстрелами повреждено более 678 объектов. В том числе более 350 жилых домов, 77 учебных заведений, 80 объектов жилищно-коммунального хозяйства, 25 объектов транспортной инфраструктуры, 26 - здравоохранения.

На восстановительные работы столица выделила из резервного фонда городского бюджета около 600 миллионов гривен. Еще 200 миллионов выделило правительство.