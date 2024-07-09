Кличко поблагодарил волонтеров и бизнес за помощь в ликвидации последствий теракта РФ в Киеве

"Я благодарю всех украинцев, киевлян, которые вчера пришли в "Охматдет" и помогали чем могли. Везли воду, еду, разбирали завалы, собирали стекло в разбитых корпусах. Обнимали и успокаивали пациентов больницы. Готовили спасателям еду ночью. Спасибо бизнесу, что пожертвовал средства помощь пострадавшим и восстановление больницы. Только вместе мы – сила. Только вместе мы покажем агрессору, что будем сражаться за свою волю и государство. Кто как может и чем может!", – заявил Виталий Кличко.

Он отметил, что украинцы снова продемонстрировали свою сплоченность и смелость.

Кличко также отметил, что российский удар по больным детям и роддомам в очередной раз продемонстрировал всему миру цель российских варваров – уничтожение украинцев.

"Какое еще лицо России должно увидеть мир, чтобы понять всю кровожадность варваров?! Бить по больным детям, роддомам – какие фантазии воплощает Путин и его толпа? Цель одна – геноцид и полное уничтожение украинцев и всего украинского. Цель – уничтожение государства в центре Европы. Как долго мир не будет понимать, что такие больные намерения возродить какую-то недоимперию не остановятся на Украине?! Что помочь сохранить Украину сегодня – это сохранить мир и демократию в Европе?", – подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что в результате российского ракетного удара погибли более 30 киевлян, более сотни человек ранены или травмированы. Мэр Киева Виталий Кличко объявил 9 июля в Киеве днем траура.