RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кличко поблагодарил волонтеров и бизнес за помощь в ликвидации последствий теракта РФ в Киеве

Фото: Виталий Кличко (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил жителей столицы и представителей бизнеса, которые пришли на помощь пострадавшим от удара российской ракеты по "Охматдету".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Я благодарю всех украинцев, киевлян, которые вчера пришли в "Охматдет" и помогали чем могли. Везли воду, еду, разбирали завалы, собирали стекло в разбитых корпусах. Обнимали и успокаивали пациентов больницы. Готовили спасателям еду ночью. Спасибо бизнесу, что пожертвовал средства помощь пострадавшим и восстановление больницы. Только вместе мы – сила. Только вместе мы покажем агрессору, что будем сражаться за свою волю и государство. Кто как может и чем может!", – заявил Виталий Кличко.

Он отметил, что украинцы снова продемонстрировали свою сплоченность и смелость.

Кличко также отметил, что российский удар по больным детям и роддомам в очередной раз продемонстрировал всему миру цель российских варваров – уничтожение украинцев.

"Какое еще лицо России должно увидеть мир, чтобы понять всю кровожадность варваров?! Бить по больным детям, роддомам – какие фантазии воплощает Путин и его толпа? Цель одна – геноцид и полное уничтожение украинцев и всего украинского. Цель – уничтожение государства в центре Европы. Как долго мир не будет понимать, что такие больные намерения возродить какую-то недоимперию не остановятся на Украине?! Что помочь сохранить Украину сегодня – это сохранить мир и демократию в Европе?", – подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что в результате российского ракетного удара погибли более 30 киевлян, более сотни человек ранены или травмированы. Мэр Киева Виталий Кличко объявил 9 июля в Киеве днем траура.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко