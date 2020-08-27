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У Кличка підтвердили, що у Києві навчальний рік 1 вересня розпочнуть усі школи

Автор: РБК-Україна

Київ першим розробив та затвердив регламент освітнього процесу та виділив 33,3 млн грн на усі необхідні дезінфікуючі засоби

Столиця починає новий 2020-2021 навчальний рік у звичайному для школярів форматі, але в нових умовах. Були розроблені нові правила відвідування шкіл та алгоритм дій у разі виявлення коронавірусної інфекції.

Про це заявили в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський та директор Департаменту освіти і науки Олена Фіданян під час перевірки спеціалізованої школи №47.

"Школи Києва готові працювати у нових реаліях. Кожний ранок буде починатися з вимірювання температури учням та працівникам і продовжуватися 5-ти хвилинками здоров’я", - зазначив Валентин Мондриївський.

За його словами, змінено графіки приходу дітей до школи, відкрито додаткові входи, розроблені напрямки руху учнів та збільшено час на перерви між уроками.

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"Київ першим розробив та затвердив регламент освітнього процесу та виділив 33,3 млн грн на усі необхідні дезінфікуючі засоби для безпеки учнів та працівників. Ми обов’язково повернемось до звичайного життя, без карантинних обмежень. Зараз розпочинаємо навчальний рік у зрозумілому для суспільства режимі навчання, але ми готові до будь-яких змін в епідемічній ситуації міста. Безпека дітей найголовніше", - додає Мондриївський.

Він також повідомив, що розроблено декілька сценаріїв організації освітнього процесу у закладах освіти столиці, до яких готується місто.

У тому числі розглядається і застосування змішаної форми навчання - очної та дистанційної. Кожний заклад освіти в умовах карантинних обмежень має обрати свою модель навчання та бути готовим до викликів пандемії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що карантинне зонування в Україні буде діяти до 1 листопада.

Також нагадаємо, що Кабінет міністрів посилив обмежувальні заходи на території областей через зростання захворюваності СOVID-19.

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