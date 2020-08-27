ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Кличка підтвердили, що у Києві навчальний рік 1 вересня розпочнуть усі школи

Київ, Четвер 27 серпня 2020 15:23
У Кличка підтвердили, що у Києві навчальний рік 1 вересня розпочнуть усі школи
Фото: Валентин Мондриївський (kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Київ першим розробив та затвердив регламент освітнього процесу та виділив 33,3 млн грн на усі необхідні дезінфікуючі засоби

Столиця починає новий 2020-2021 навчальний рік у звичайному для школярів форматі, але в нових умовах. Були розроблені нові правила відвідування шкіл та алгоритм дій у разі виявлення коронавірусної інфекції.

Про це заявили в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський та директор Департаменту освіти і науки Олена Фіданян під час перевірки спеціалізованої школи №47.

"Школи Києва готові працювати у нових реаліях. Кожний ранок буде починатися з вимірювання температури учням та працівникам і продовжуватися 5-ти хвилинками здоров’я", - зазначив Валентин Мондриївський.

За його словами, змінено графіки приходу дітей до школи, відкрито додаткові входи, розроблені напрямки руху учнів та збільшено час на перерви між уроками.

"Київ першим розробив та затвердив регламент освітнього процесу та виділив 33,3 млн грн на усі необхідні дезінфікуючі засоби для безпеки учнів та працівників. Ми обов’язково повернемось до звичайного життя, без карантинних обмежень. Зараз розпочинаємо навчальний рік у зрозумілому для суспільства режимі навчання, але ми готові до будь-яких змін в епідемічній ситуації міста. Безпека дітей найголовніше", - додає Мондриївський.

Він також повідомив, що розроблено декілька сценаріїв організації освітнього процесу у закладах освіти столиці, до яких готується місто.

У тому числі розглядається і застосування змішаної форми навчання - очної та дистанційної. Кожний заклад освіти в умовах карантинних обмежень має обрати свою модель навчання та бути готовим до викликів пандемії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що карантинне зонування в Україні буде діяти до 1 листопада.

Також нагадаємо, що Кабінет міністрів посилив обмежувальні заходи на території областей через зростання захворюваності СOVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Віталий КличкоКиївшкола
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся