ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кличко: набори захисту від коронавірусу отримає понад 60 тисяч киян

Автор: РБК-Україна

Соціально незахищеним мешканцям столиці місто приділяє особливу увагу

Понад 60 тисяч соціально-незахищених киян різних категорій почали отримувати набори із засобами індивідуального захисту - зокрема, з масками і антисептиками.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні завітав до Світлани Андріївни, аби передати їй один із 60 тисяч наборів із засобами індивідуального захисту і пам‘яткою про те, як себе убезпечити від захворювання на коронавірус", - сказав Кличко.

За його словами, місто продовжує допомагати соціально незахищеним киянам, особливо - під час пандемії.

Популярні новини

"На жаль, кількість хворих на COVID-19 у столиці збільшується. Я вдячний нашим медикам, міським службам, волонтерам та всім небайдужим киянам, з ким ми, єдиною командою, боремося з розповсюдженням коронавірусу в столиці. Ми всі повинні бути обережними, дотримуватися елементарних правил, щоб захистити від хвороби себе та своїх близьких", - зазначив мер столиці.

Він також підкреслив, що соціально незахищеним мешканцям столиці місто приділяє особливу увагу і допомагає, як може.

Нагадаємо, з початку пандемії в Україні виявили найбільший добовий приріс захворюваності коронавірусом - 3584 зараження. Найбільше випадків в Харківській, Тернопільській областях та в Києві.

Зазначимо, попередній антирекорд був на майже на 400 випадків менше. Він був зафіксований 11 вересня.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Віталий КличкоКоронавірусКиїв