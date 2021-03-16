Кличко про матч Ліги Європи в Києві: це може стати другим Буковелем через COVID

Мер Києва Віталій Кличко виступив проти проведення матчу Ліги Європи у четвер між "Шахтарем" і "Ромою" з глядачами. За його словами, це ризикує стати другим Буковелем.
Про це Кличко заявив під час брифінгу.
зокрема, він попросив уряд посилити контроль щодо дотримання протиепідемічних заходів під час проведення спортивних подій.
"Наприклад, у четвер у столиці заплановано великий футбольний матч. На який з усіх регіонів приїде багато вболівальників. Приблизно до 35 тисяч. У нинішній ситуації це може стати другим Буковелем", - заявив Кличко.
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