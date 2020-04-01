Кличко: коронавірус розповсюджується і охоплює Київ

Фото: Віталій Кличко (kievcity.gov.ua)

Частина киян, які заразились коронавірусом, за межі України не виїжджали

Більше половини киян, у яких коронавірус підтвердився за минулу добу, за межі України не виїжджали, вони були інфіковані в країні. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Кличко заявив, що вірус розповсюджується і охоплює місто.

"Більше половини киян, у яких діагноз підтвердився за минулу добу, за межі України не виїжджали. Тобто були інфіковані в Україні. Це означає, що вірус розповсюджується і охоплює місто", - зазначив він.

Відзначимо, кількість заражених коронавірусом в столиці зросла до 132 осіб. За добу захворіло 25 осіб.

Нагадаємо, за останніми даними МОЗ за минулу добу в Україні зафіксували 120 нових випадків коронавірусу. Зокрема, померли чотири людини.

Крім того, стало відомо, що в Києві на коронавірус перевірятимуть всіх пацієнтів із запаленням легенів (пневмонію). Станом на сьогодні в столиці протестовано 1900 людей на наявність коронавірусу.

Додамо, в столиці за перше порушення карантину, самоізоляції або обсервації будуть штрафувати на 17 000 гривень. Друге порушення спричинить штраф - 34 000 гривень, третє - кримінальну відповідальність.