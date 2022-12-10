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В киевском ТЦ продавец устроил стрельбу: что произошло

Фото: в киевском ТЦ продавец устроил стрельбу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве в одном из торговых центров произошла стрельба. Продавец во время конфликта с посетителем трижды выстрелил в пол из травматического оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как рассказали правоохранители, им поступило сообщение от местной жительницы о том, что она услышала несколько звуков, похожих на выстрелы в магазине на улице Петра Вершигоры.

После чего на месте инцидента полицейские выяснили, что между продавцом и посетителем магазина возник внезапный конфликт, в котором продавец трижды выстрелил в пол.

По данным стражей порядка, пострадавших в результате хулиганских действий нет, а нарушителя задержали. Ему помешали сбежать свидетели происшествия и потерпевший, которые держали его до прибытия полицейских.

Указано, что правоохранители изъяли у злоумышленника предмет, похожий на пистолет для отстрела резиновыми пулями, три гильзы и 12 патронов.

Стрелка же была задержана в порядке ст. 208 УК. Им оказался киевлянин, 1972 года рождения.

Следователи уже открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК - хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Фигурант сообщен о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что в Черновцах возле школы произошла стрельба во время задержания.

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