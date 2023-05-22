В Киевской области женщина отдала в сексуальное рабство двух несовершеннолетних детей

Правоохранители задержали жительницу Киевской области, отдавшую в сексуальную эксплуатацию своих малолетних детей.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.
Как выяснили следователи, женщина передала 13-летнюю дочь и 11-летнего сына знакомому для сексуальных развлечений и порнографических материалов за вознаграждение от 100 до 500 грн.
Кроме этого, женщина также принимала участие в сексуальном насилии над детьми.
"Следователи Нацполиции в отношении женщины направили в суд обвинительный акт. Ее соучастнику также объявлено о подозрении в совершении указанных преступлений. Расследование уголовного производства по нему продолжается", - говорится в сообщении.
Напомним, что в четверг, 11 мая, правоохранители под Купянском обнаружили тело женщины, которая осенью прошлого года погибла от обстрелов россиян.
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