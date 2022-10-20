RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киевской области зафиксировали случай сибирской язвы

Фото: В Киевской области зафиксировали случай сибирской язвы (dpss.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

В Киевской области на одном из фермерских хозяйств обнаружили возбудитель сибирской язвы (Bacillus anthracis) у козы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Для выяснения эпизоотических связей и причин возникновения возбудителя специалисты провели соответствующее расследование.

Установлено, что на ферме содержится 337 коз. Другие животные в хозяйстве отсутствуют.

Также уже определена угрожающая зона и утвержден план мероприятий по локализации и ликвидации очага сибирской язвы - введен карантин.

Поголовье животных на ферим находится под наблюдением специалистов государственной больницы ветеринарной медицины. Животные клинически здоровы.

"На протяжении последних лет эпизоотическая ситуация по сибирской язве в Украине контролируется благодаря активной иммунизации животных и быстрым реагированием ветеринарных специалистов", - отметили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, сибирская язва - острое опасное инфекционное заболевание всех видов сельскохозяйственных, домашних и диких животных, а также людей. Его вызывает возбудитель Bacillus anthracis.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьтварини