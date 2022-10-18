В Киевской области из водоема вытащили боевую часть вражеской ракеты (фото)

Пиротехники и водолазы изъяли боевую часть сбитой вражеской ракеты из водоема в Обуховском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУ ГСЧС в Киевской области.

"Благодаря высокопрофессиональным специалистам и современной материально-технической базе спасатели эффективно выполняют задачи по назначению, очищая нашу землю от взрывоопасных предметов и снарядов", - добавили спасатели.

По информации от спасателей, группа подводного разминирования и специальных водолазных работ мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины провела проверку акватории и изъяла боевую часть сбитой вражеской ракеты.

"17 октября от жителей Обуховского района было получено обращение по обследованию местной акватории", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее силы ПВО сбили три ракеты, летевшие в сторону Киева.

Днем 17 октября почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позже стали поступать сообщения о взрывах в Хмельницкой и Винницкой областях.

Кроме того, сегодня утром оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Взрывы были слышны в Шевченковском районе города. Один из дронов попал в жилой дом.

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