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Под Киевом в результате взрыва гранаты погиб помощник Залужного

Автор: Валерия Полищук, Юлия Акимова

В Киевской области в результате взрыва гранаты погиб помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного - Геннадий Частяков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной полиции в Telegram.

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщают, что погибший - Геннадий Частяков работал помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По данным правоохранителей, трагедия случилась в жилом комплексе в селе Чайки в Киевской области.

После получения сообщения о взрыве, полиция срочно прибыла на место происшествия. 

В результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий. Его 13-летний сын получил тяжелые ранения. 

Сейчас полиция работает на месте происшествия. Начато уголовное производство по факту гибели человека и незаконного обращения с боеприпасами.

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Киевская областьВалерий ЗалужныйВойна России против Украины