На одном из кладбищ Киевской области, во время подготовки к ритуальным мероприятиям, был обнаружен снаряд.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал полиции Киевской области.
"6 мая в Бучанское управление полиции позвонили из администрации кладбища и сообщили об опасной находке во время подготовки к ритуальным мерам", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что на место вызова сразу прибыли правоохранители и ГСЧС.
Всех гражданских призывают быть осторожными на деоккупированных территориях. В случае обнаружения опасных предметов необходимо звонить по номеру 102.
Фото: в Киевской области на кладбище во время копания обнаружили снаряд (t.me/policekyivregion)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера 5 мая, на полевой дороге между селами Плоское - Гоголев, на противотанковой мине подорвался 50-летний тракторист.
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