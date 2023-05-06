"6 мая в Бучанское управление полиции позвонили из администрации кладбища и сообщили об опасной находке во время подготовки к ритуальным мерам", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что на место вызова сразу прибыли правоохранители и ГСЧС.

Всех гражданских призывают быть осторожными на деоккупированных территориях. В случае обнаружения опасных предметов необходимо звонить по номеру 102.

Фото: в Киевской области на кладбище во время копания обнаружили снаряд (t.me/policekyivregion)