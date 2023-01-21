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В Киевской области будут судить еще одного военного РФ за издевательство над гражданскими

Фото: В Киевской области будут судить еще одного военного РФ за издевательство над гражданскими (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

После захвата части Киевской области военный РФ начал издеваться над гражданскими и угрожал мужчине убийством. Ему объявили о подозрении, а дело было передано в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Обвиняемый – 20-летний военный 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 2-й гвардейской армии Центрального военного округа ВС РФ родом из поселка Новохоперского Воронежской области", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщают, что 10 марта российские военнослужащие ворвались во двор дома местной медсестры. Мужчину, проживавшего с ней, оккупанты заподозрили в сотрудничестве с ВСУ. Обвиняемый поставил его на колени. Оккупанты начали бить мужчину ногами и стрелять над головой. Женщина была свидетелем этого. Ее удерживали, не давая вмешаться.

"На следующий день тот же российский военный пришел в дом пострадавшей с ее телефоном, обвиняя ее также в сотрудничестве с ВСУ. Он отвел ее в заброшенный дом с намерением вроде бы "разобраться". Обвиняемый изнасиловал женщину, угрожая убийством мужчины. В это время постоянно держал возле тела женщины пистолет, угрожая им", - добавили в прокуратуре.

Дело передано в Броварской горрайонный суд Киевской области.

Напомним, что прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении участника ЧВК "Вагнер". Он попал в плен к украинским военным в Донецкой области.

Также напомним, что ЕСПЧ вынес решение по делу об оккупации Донбасса, его планируют объявить 25 января.

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