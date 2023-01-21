В Киевской области будут судить еще одного военного РФ за издевательство над гражданскими

"Обвиняемый – 20-летний военный 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 2-й гвардейской армии Центрального военного округа ВС РФ родом из поселка Новохоперского Воронежской области", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщают, что 10 марта российские военнослужащие ворвались во двор дома местной медсестры. Мужчину, проживавшего с ней, оккупанты заподозрили в сотрудничестве с ВСУ. Обвиняемый поставил его на колени. Оккупанты начали бить мужчину ногами и стрелять над головой. Женщина была свидетелем этого. Ее удерживали, не давая вмешаться.

"На следующий день тот же российский военный пришел в дом пострадавшей с ее телефоном, обвиняя ее также в сотрудничестве с ВСУ. Он отвел ее в заброшенный дом с намерением вроде бы "разобраться". Обвиняемый изнасиловал женщину, угрожая убийством мужчины. В это время постоянно держал возле тела женщины пистолет, угрожая им", - добавили в прокуратуре.

Дело передано в Броварской горрайонный суд Киевской области.