В Киевской области избили юношу: полиция проводит проверку
В субботу, 26 января, в соцсетях появилось видео, как подростки бьют парня в помещении, похожем на спуск в подвал. Происшествие произошло в Киевской области, полиция уже проводит проверку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУНП в Киевской области.
"Сегодня, 25 января, во время мониторинга социальных сетей в одном из Telegram каналов, правоохранители обнаружили видео, на котором подростки избивают парня. Полиция Киевской области проводит проверку по факту избиения юноши на Бучанщине", - говорится в сообщении.
Также правоохранители проинформировали, что сотрудники полиции внесли сведения в Единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.
По состоянию на вечер субботы, 25 января, полицейские устанавливают обстоятельства указанного события и всех участников.
Другие инциденты
Напомним, на днях в соцсетях появилось видео, на котором был зафиксировано избиение школьницы в Оболонском районе Киева. После случившегося, столичная полиция начала факт происшествия. Спустя день правоохранителям удалось установить лиц причастных к этим деяниям.
Также мы писали, что в Белой Церкви группа подростков избила и унижала девочку 12-ти лет. На видео, которое было опубликовано в соцсетях, было видно, что подростку унижали, бросая в нее использованные жвачки, а также били. Больше того, на одном из видео было слышно, как девочке угрожают.
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