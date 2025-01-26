В Киевской области избили юношу: полиция проводит проверку

В субботу, 26 января, в соцсетях появилось видео, как подростки бьют парня в помещении, похожем на спуск в подвал. Происшествие произошло в Киевской области, полиция уже проводит проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУНП в Киевской области.

"Сегодня, 25 января, во время мониторинга социальных сетей в одном из Telegram каналов, правоохранители обнаружили видео, на котором подростки избивают парня. Полиция Киевской области проводит проверку по факту избиения юноши на Бучанщине", - говорится в сообщении.

Также правоохранители проинформировали, что сотрудники полиции внесли сведения в Единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

По состоянию на вечер субботы, 25 января, полицейские устанавливают обстоятельства указанного события и всех участников.