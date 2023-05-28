Фото: в Киевской области мотоциклист влетел у людей на пешеходном переходе (t.me/andrii_nebytov)

"18-летний водитель "Yamaha" проигнорировал красный свет, врезался в легковушку, а затем в группу пешеходов. Госпитализирован водитель и пассажир мотоцикла, а также трое граждан, которые двигались по обочине", - пишет Небитов.

Согласно предварительным данным, все потерпевшие получили многочисленные травмы тяжелой и средней степени.

Смертельное ДТП на блокпосте в Киеве

В ночь на 26 мая на одном из блокпостов Киева произошла авария в результате которой погиб 23-летний военнослужащий Нацгвардии. За рулем авто находился глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр.

Судья отказался сдавать анализы на содержание алкоголя или наркотиков. После этого суд разрешил принудительную экспертизу. Подозреваемый тем временем утверждает, что от экспертизы не отказывался и вообще был трезвым.

Стоит добавить, что при осмотре автомобиля Тандыра, правоохранители обнаружили бутылку из-под алкоголя в его транспорте.