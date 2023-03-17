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В Киевской области парень взорвал гранату в квартире, получил тяжелые ранения

Фото: в Киевской области парень взорвал гранату в квартире, получил тяжелые ранения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области на Фастовщине 21-летний парень взорвал гранату в квартире. В результате взрыва получил сильные ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небитова в Telegram.

В результате взрыва парню разнесло левую руку.

"Мать потерпевшего услышала как граната разорвалась, зашла в комнату, увидела окровавленного сына и поврежденную мебель", - пишет начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Правоохранители уже обнаружили чеку. Продолжаются следственные действия.

"В очередной раз подчеркиваю, что легкомыслие со взрывоопасными предметами может стоить жизни. Если вы нашли что-то подозрительное, сразу сообщайте в полицию", - пишет Небитов.

Фото: в Киевской области парень взорвал гранату в квартире, получил тяжелые ранения (t.me/andrii_nebytov)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Черновцах мужчина пришел в апелляционный суд с гранатой и травматическим пистолетом.

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Киевская область