В Киевской области есть повреждения после ночной атаки: кадры последствий

Обстрел Украины 18 января

Этой ночью оккупанты нанесли по Украине комбинированный удар, выпустили четыре баллистические ракеты и 39 дронов. Силы ПВО сбили две ракеты и 24 дрона, еще 14 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что сбитые баллистические ракеты упали в Шевченковском районе Киева. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

На Лукьяновке в Киеве повреждены станция метро, здания, автомобили и водопровод. Как выглядит Лукьяновка после атаки РФ - в фоторепортаже РБК-Украина.

Также россияне ударили по Запорожью, известно о 10 пострадавших, двое считаются пропавшими без вести.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.