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В Киевской области при ДТП возник пожар: пострадал ребенок (фото)

Фото: в Киевской области при ДТП возник пожар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Ивановской громаде Киевской области произошло крупное ДТП, в ходе которого две машины сгорели. Один из пассажиров был травмирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Киевской области.

Лобовое столкновение произошло с участием автомобилей Volkswagen и Daewoo Lanos. В результате чрезвычайного происшествия телесные повреждения получил 11-летний ребенок. Остальных участников происшествия осматривают медики.

На месте аварии работают следователи Вышгородского управления полиции Киевской области, ГСЧС и медики.

Ранее мы писали, что в Жашкове Черкасской области 3 марта произошло ДТП - рейсовый автобус Yutong съехал в кювет. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, ранее стало известно, что в Польше столкнулись два микроавтобуса, в которых находились украинцы. В результате аварии пятерых пассажиров госпитализировали.

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ДТПКиевская областьИванков