RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киевской области мужчина взорвал в руках запал от гранаты

Фото: в Киевской области мужчина взорвал пыл от гранаты (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Киевской области мужчина взорвал запал от гранаты прямо в руках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"46-летний житель села Требухов, Броварского района, взял в руки взрывоопасный предмет, выдернул предохранительное кольцо, после чего произошел взрыв", - сообщил Небытов.

По данным начальника полиции Киевской области, сейчас пострадавший с травмой левой руки госпитализирован в больницу.

Он также сообщил, что полиция устанавливает все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

Напомним, недавно в Полтавской области мужчина застрелил трех человек и взорвался гранатой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины