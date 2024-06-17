В Киевской области мужчина бросил гранату на улице: ранил себя и женщину

По информации правоохранителей, мужчина кинул гранату, когда вышел из местного магазина. Теперь ему грозит семь лет тюрьмы.

Об инциденте полицейским сообщила свидетель. Она также рассказала о приметах внешности и одежде злоумышленника. После этого правоохранители начали розыск.

Вечером того же дня мужчину задержали. Выяснилось, что гранату он нашел в селе при помощи металлоискателя еще в начале апреля этого года. Он забрал ее себе и сохранял дома.

У злоумышленника уже были проблемы с законом из-за того, что он избил знакомую и хранил холодное оружие. Его поместили в изолятор временного содержания.