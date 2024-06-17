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В Киевской области мужчина бросил гранату на улице: ранил себя и женщину

Фото: в Киевской области задержали мужчину, который кинул гранату на улице (facebook.com/pol.kyivregion))
Автор: Иван Носальский

В Сквирской общине Киевской области мужчина кинул гранату на улице. Он ранил себя и прохожую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области в Facebook.

По информации правоохранителей, мужчина кинул гранату, когда вышел из местного магазина. Теперь ему грозит семь лет тюрьмы. 

Об инциденте полицейским сообщила свидетель. Она также рассказала о приметах внешности и одежде злоумышленника. После этого правоохранители начали розыск. 

Вечером того же дня мужчину задержали. Выяснилось, что гранату он нашел в селе при помощи металлоискателя еще в начале апреля этого года. Он забрал ее себе и сохранял дома. 

У злоумышленника уже были проблемы с законом из-за того, что он избил знакомую и хранил холодное оружие. Его поместили в изолятор временного содержания. 

Напомним, 9 июня в Луцке в отделении почты прогремел взрыв. Позже выяснилось, что мужчина случайно подорвал там гранату. Он получил ранения.

Также 10 июня в Киеве мужчина бросил гранату в сторону многоэтажки. В результате этого осколочные ранения получила женщина.

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Киевская областьВзрыв