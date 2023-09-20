RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киевской области автомобиль взорвался на мине, водитель погиб

Иллюстративное фото: в Киевской области автомобиль взорвался на мине, водитель погиб (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за наезда на взрывоопасный предмет в лесу в Киевской области погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

20 сентября спасателям сообщили о возгорании леса между двумя населенными пунктами Иванковской территориальной громады Киевской области.

Когда специалисты прибыли на место, выяснили, что легковой автомобиль наехал на мину. В результате погиб водитель, мужчина 1994 года рождения. Также возникло возгорание, которое спасатели оперативно ликвидировали.

В ГСЧС отмечают, что деоккупированные территории, к сожалению, еще долго будут потенциально опасными для граждан. Поэтому местных жителей призывают воздерживаться от посещения лесов, лесополос, полей, мест, где велись боевые действия.

Чрезвычайные ситуации

Напомним, 17 сентября в селе Гнедин Киевской области сдетонировал боеприпас. Из-за инцидента один мужчина погиб, еще один - получил осколочные ранения.

До этого в Вишневом Киевской области мужчина погиб из-за взрыва гранаты. Это могло быть суицидом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьГСЧС