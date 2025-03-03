"Киевская Мадонна" сегодня: как сложилась судьба женщины, чье фото с младенцем облетело весь мир

История знаменитой фотографии

25 февраля 2022 года Киев был под российскими обстрелами. Вечером 27-летняя Татьяна с мужем Михаилом, двухмесячной дочерью Марией и мопсом Фиби спустились на станцию ​​"Университет", чтобы пробыть ночь в безопасном месте и утром сесть на эвакопоезд. При себе семья имела только один рюкзак с вещами для ребенка.

"Мы расстелили одеяло на пол, потому что негде было сесть. Я начала кормить дочь. Это увидели венгерские журналисты. Подошли, попросили разрешения сфотографировать. Позже я узнала автора - Андраш Фельдеш", - вспоминала Татьяна.

Утром супруги смогли эвакуироваться поездом в Львовскую область, откуда женщина родом. Через несколько дней Татьяна в интернете увидела свое фото смонтированное в видео, которое показывало реальность в Украине во время войны.

"Так сложилось, что я была в том месте и меня увидели. Это отражает не только мою ситуацию. Многие украинки с детьми прячутся в бомбоубежищах, рожают в бомбоубежищах. И знаменита не я. А сам образ", - говорила потом Близняк.

Фото Теняны Близняк с дочерью Марией (фото: Андраш Фельдеш)

Фото Татьяны с ребенком мгновенно облетело весь мир и стало одним из самых ярких образов того, как украинцам приходится бороться за собственное выживание. Его также опубликовали на официальном сайте Ватикана.

Украинская художница Марина Соломенникова на основе этого снимка создала картину "Марии, которая кормит младенца" ("Мадонна из метро"). Аура святой изображена на фоне карты метрополитена.

Картина "Мадонна из метро" авторства художницы Марины Соломенниковой (фото: Instagram.com)

Священник Вячеслав Окунь похлопотал о том, чтобы полотняную копию портрета "Мадонны из метро" отправили в Италию для хранения в месте, где он должен был служить.

Накануне Пасхи 2022 года архиепископ Неаполя освятил картину и ее выставили в церкви Пресвятого Сердца Иисуса. Икону назвали "Киевская Мадонна". 25 марта ее освятил Папа Римский Франциск.

"Киевская Мадонна" в храме в Неаполе (фото: Maksym Verbelchuk/facebook.com/GlobalUkraineFoundation)

Как сейчас живет "Киевская Мадонна"

Первое время Татьяна с семьей проживали в Львовской области, затем вернулись в столицу. В 2023 году у пары родилась еще одна дочь София. Сейчас женщина работает в сфере туризма.

"Пока Мария только знает, что на фото мама и она, а также, что это фото известное. Но самой истории его создания мы не рассказывали. Иконы в Неаполе мы до сих пор не имели возможности увидеть. Это фото добавило немного славы в нашу жизнь, но сейчас уже никто не вспоминает, поэтому мы живем свою обычную жизнь", - рассказала в комментарии РБК-Украина Татьяна.

Татьяна с семьей (фото: Татьяна Близняк/Instagram)

Женщина признается, что сейчас во время воздушных тревог не спускаются в метро, потому что до него полчаса пешком. В большинстве случаев семья прячется за двумя стенами или в укрытии дома.

"Мария уже хорошо знает сигнал воздушной тревоги и что нужно прятаться, иногда мы игнорируем, а дочь нам говорит: "Мама пошли в укрытие, надо в укрытие". Маричка уже ходит в садик, обожает книги, очень любит все об Украине: книги, песни, мультфильмы, и о динозаврах", - поделилась Татьяна.

Татьяна с семьей (фото: Татьяна Близняк/Instagram)