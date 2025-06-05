В Киевской области посреди улицы взорвали гранату, есть пострадавшие

Взрывы в Киеве

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, в Оболонском районе столицы произошел взрыв - в одной из квартир многоэтажки детонировала граната.

Перед тем в Подольском районе Киева взорвался автомобиль. В частности, в начале апреля на рынке "Юность" в Деснянском районе в помещении одного из магазинов взорвалась граната в результате чего погибли два человека. Подробнее об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина.

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