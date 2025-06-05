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В Киевской области посреди улицы взорвали гранату, есть пострадавшие

Киев, Четверг 05 июня 2025 10:15
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В Киевской области посреди улицы взорвали гранату, есть пострадавшие Фото: на Киевщине взорвали гранату, трое пострадавших (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На Киевщине прогремел взрыв, в результате чего ранения получили три человека. Полиция задержала мужчину, который взорвал гранату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Инцидент произошел вечером, 4 июня, на одной из улиц в городе Сквира Белоцерковского района.

По предварительным данным, в результате взрыва, вероятно гранаты, пострадали три человека - их госпитализировали с телесными повреждениями.

На место оперативно прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в причастности к взрыву. Сейчас продолжаются следственные действия - устанавливаются все обстоятельства инцидента, после чего будет дана правовая квалификация события.

Взрывы в Киеве

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, в Оболонском районе столицы произошел взрыв - в одной из квартир многоэтажки детонировала граната.

Перед тем в Подольском районе Киева взорвался автомобиль. В частности, в начале апреля на рынке "Юность" в Деснянском районе в помещении одного из магазинов взорвалась граната в результате чего погибли два человека. Подробнее об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина.

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