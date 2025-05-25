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В Киевской области возросло количество пострадавших: кадры последствий атаки

Фото: количество пострадавших от удара РФ возросло до 23 человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

В результате вражеской атаки количество пострадавших возросло. Ранее сообщалось о 16 человек, сейчас количество возросло до 29.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОГА Николая Калашника.

Враг атаковал область ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. Воздушная тревога продолжалась почти девять часов.

Под огнем оказались пять районов Киевщины - зафиксированы многочисленные повреждения жилых домов, объектов инфраструктуры и автотранспорта.

Детали

В Обуховском районе во время тушения пожара в ангаре и здании спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.

В Бучанском районе погиб 49-летний мужчина в результате разрушения частного дома.

Еще один человек погиб в Фастовском районе - его тело нашли во время ликвидации пожара.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших, однако количество раненых возросло вдвое - до 29 человек. Под вражеским огнем оказались гражданские жители в разных районах области.

Раненые и разрушения

В Белоцерковском районе травмированы шесть человек. Госпитализированы пятеро, среди которых две девочки 10 и 13 лет. Повреждены ангары предприятия, три частных дома, хозяйственные постройки и авто.

Фото: Последствия атаки РФ на Киевщину (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Бучанском районе - 12 пострадавших, среди них один ребенок. Двое мужчин в больнице. Повреждены 39 частных домов, складские помещения.

В Фастовском районе - 11 раненых, в том числе трое детей. Разрушениям подверглись частные дома и автомобили.

В Вышгородском районе повреждены гаражное помещение и транспорт.

В Обуховском районе также разрушен частный дом, два авто, ангар и учебное заведение. В гимназии выбиты окна, повреждена стена спортзала.

Атака на Киевскую область

В результате российской атаки в Киевской области повреждены дома, складские здания и другие здания. По данным ГСЧС, погибли четыре человека, 23 человека получили ранения, среди них трое детей.

Российские оккупанты во время атаки на Житомирскую область убили трех детей в возрасте 8, 12 и 17 лет. Тело одного ребенка деблокировали спасатели.

Подробнее о российском обстреле по Украине в материале РБК-Украина.

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