В Киевской области группа молодых людей избила военного

В селе Житние Горы Киевской области произошла драка с участием военного. Его избила группа молодых людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области в Facebook.
По информации правоохранителей, 25 июня между компанией местных жителей и военнослужащим началась словесная перепалка, которая переросла в драку.
Фото: злоумышленники избили военного в Киевской области (facebook.com/pol.kyivregion)
Полицейские уже установили и допросили всех людей, которые причастны к инциденту. После этого военнослужащий пройдет судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести полученных травм.
Как отмечают в полиции, военных в момент драки находился вне службы.
Напомним, 26 мая в Киеве скандальный судья Алексей Тандыр насмерть сбил военного на блокпосту. Злоумышленника задержали, а позже взяли под стражу. Недавно ему продлили меру пресечения.
Согласно версии следствия, Тандыр мог находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Также мы писали, что священнослужители УПЦ Московского патриархата избили украинского военного Артура Ананьева. Священника, который начал драку, позже объявили в розыск, поскольку он сбежал.
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