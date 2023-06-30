В Киевской области группа молодых людей избила военного

По информации правоохранителей, 25 июня между компанией местных жителей и военнослужащим началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Фото: злоумышленники избили военного в Киевской области (facebook.com/pol.kyivregion)

Полицейские уже установили и допросили всех людей, которые причастны к инциденту. После этого военнослужащий пройдет судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести полученных травм.

Как отмечают в полиции, военных в момент драки находился вне службы.

Напомним, 26 мая в Киеве скандальный судья Алексей Тандыр насмерть сбил военного на блокпосту. Злоумышленника задержали, а позже взяли под стражу. Недавно ему продлили меру пресечения.

Согласно версии следствия, Тандыр мог находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Также мы писали, что священнослужители УПЦ Московского патриархата избили украинского военного Артура Ананьева. Священника, который начал драку, позже объявили в розыск, поскольку он сбежал.