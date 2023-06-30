RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киевской области группа молодых людей избила военного

Фото: в Киевской области группа молодых людей избила военного (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В селе Житние Горы Киевской области произошла драка с участием военного. Его избила группа молодых людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области в Facebook.

По информации правоохранителей, 25 июня между компанией местных жителей и военнослужащим началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Фото: злоумышленники избили военного в Киевской области (facebook.com/pol.kyivregion)

Полицейские уже установили и допросили всех людей, которые причастны к инциденту. После этого военнослужащий пройдет судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести полученных травм.

Как отмечают в полиции, военных в момент драки находился вне службы.

Напомним, 26 мая в Киеве скандальный судья Алексей Тандыр насмерть сбил военного на блокпосту. Злоумышленника задержали, а позже взяли под стражу. Недавно ему продлили меру пресечения.

Согласно версии следствия, Тандыр мог находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Также мы писали, что священнослужители УПЦ Московского патриархата избили украинского военного Артура Ананьева. Священника, который начал драку, позже объявили в розыск, поскольку он сбежал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьвійськовий