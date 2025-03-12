На Киев и область надвигается опасная погода: в КГГА дали ряд советов

Украинский гидрометеорологический центр предупредил граждан об опасных метеорологических явлениях по городу Киеву и в Киевской области. Между тем в КГГА посоветовали, как уберечь здоровье во время непогоды и к кому обращаться при возникновении опасных ситуаций.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
Содержание
В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, что завтра (в четверг, 13 марта) в Киеве и в Киевской области вероятны опасные метеорологические явления.
Речь идет о южном ветре, который со скорости 7-12 м/с может перерастать в сильные порывы - 15-20 м/с.
"І уровень опасности, желтый", - отметили в УкрГМЦ.
Уточняется, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и даже движения транспорта.
В целом же в течение завтрашнего дня в регионе будет облачно, с прояснениями. Ночью - без осадков. Днем вероятен небольшой дождь.
Температуру воздуха синоптики прогнозируют такую:
На фоне прогнозируемых погодных условий Киевская городская государственная администрация опубликовала ряд советов для граждан (как следует вести себя во время сильного ветра):
В КГГА поделились также контактами служб, в которые можно обращаться при возникновении тех или иных ситуаций:
Напомним, ранее мы рассказывали, возможны ли в Украине разрушительные ураганы.
Читайте также, стоит ли украинцам ждать снега в марте.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.