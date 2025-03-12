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На Киев и область надвигается опасная погода: в КГГА дали ряд советов

Среда 12 марта 2025 15:28
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На Киев и область надвигается опасная погода: в КГГА дали ряд советов Погода в Киеве и области может быть опасной (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Украинский гидрометеорологический центр предупредил граждан об опасных метеорологических явлениях по городу Киеву и в Киевской области. Между тем в КГГА посоветовали, как уберечь здоровье во время непогоды и к кому обращаться при возникновении опасных ситуаций.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Содержание

Какой погоды ждать в Киеве и области

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, что завтра (в четверг, 13 марта) в Киеве и в Киевской области вероятны опасные метеорологические явления.

Речь идет о южном ветре, который со скорости 7-12 м/с может перерастать в сильные порывы - 15-20 м/с.

"І уровень опасности, желтый", - отметили в УкрГМЦ.

Уточняется, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и даже движения транспорта.

В целом же в течение завтрашнего дня в регионе будет облачно, с прояснениями. Ночью - без осадков. Днем вероятен небольшой дождь.

Температуру воздуха синоптики прогнозируют такую:

  • ночью по области - 4-9°С;
  • ночью в Киеве - 7-9°С;
  • днем по области - 14-19°С;
  • днем в Киеве - 15-17°С.

На Киев и область надвигается опасная погода: в КГГА дали ряд советовПрогноз погоды в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что советуют украинцам в КГГА

На фоне прогнозируемых погодных условий Киевская городская государственная администрация опубликовала ряд советов для граждан (как следует вести себя во время сильного ветра):

  • плотно закрывать окна;
  • убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев;
  • не парковать рядом с ними автотранспорт.

В КГГА поделились также контактами служб, в которые можно обращаться при возникновении тех или иных ситуаций:

  • если упало дерево или сломались ветви - советуют звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Київзеленбуд" (по номеру 044 272 40 18);
  • если падение деревьев и веток угрожает жизни - советуют звонить спасателям (по номеру "101") или в КАРС - "Киевскую службу спасения" (по номеру 044 430 37 13);
  • при травмировании людей - нужно немедленно звонить медикам (по номеру "103");
  • при неисправности светофорных объектов или дорожных знаков - в Центр организации дорожного движения (по номеру 050 387 35 42).

На Киев и область надвигается опасная погода: в КГГА дали ряд советовПубликация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, возможны ли в Украине разрушительные ураганы.

Читайте также, стоит ли украинцам ждать снега в марте.

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