На Киев и область надвигается опасная погода: в КГГА дали ряд советов
Украинский гидрометеорологический центр предупредил граждан об опасных метеорологических явлениях по городу Киеву и в Киевской области. Между тем в КГГА посоветовали, как уберечь здоровье во время непогоды и к кому обращаться при возникновении опасных ситуаций.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
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Какой погоды ждать в Киеве и области
В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, что завтра (в четверг, 13 марта) в Киеве и в Киевской области вероятны опасные метеорологические явления.
Речь идет о южном ветре, который со скорости 7-12 м/с может перерастать в сильные порывы - 15-20 м/с.
"І уровень опасности, желтый", - отметили в УкрГМЦ.
Уточняется, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и даже движения транспорта.
В целом же в течение завтрашнего дня в регионе будет облачно, с прояснениями. Ночью - без осадков. Днем вероятен небольшой дождь.
Температуру воздуха синоптики прогнозируют такую:
- ночью по области - 4-9°С;
- ночью в Киеве - 7-9°С;
- днем по области - 14-19°С;
- днем в Киеве - 15-17°С.
Прогноз погоды в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Что советуют украинцам в КГГА
На фоне прогнозируемых погодных условий Киевская городская государственная администрация опубликовала ряд советов для граждан (как следует вести себя во время сильного ветра):
- плотно закрывать окна;
- убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев;
- не парковать рядом с ними автотранспорт.
В КГГА поделились также контактами служб, в которые можно обращаться при возникновении тех или иных ситуаций:
- если упало дерево или сломались ветви - советуют звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Київзеленбуд" (по номеру 044 272 40 18);
- если падение деревьев и веток угрожает жизни - советуют звонить спасателям (по номеру "101") или в КАРС - "Киевскую службу спасения" (по номеру 044 430 37 13);
- при травмировании людей - нужно немедленно звонить медикам (по номеру "103");
- при неисправности светофорных объектов или дорожных знаков - в Центр организации дорожного движения (по номеру 050 387 35 42).
Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
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