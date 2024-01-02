Киев и Харьков в огне, удары "Кинжалами", много пострадавших: какие последствия ракетной атаки

Российские террористы в привычной манере выбрали для себя жилые многоэтажки, складские помещения, критическую инфраструктуру. Далее по ситуации в разных городах.

Киев

Уничтожено более 60 крылатых ракет и более 10 кинжалов, атаковавших Киев

По данным начальника КГВА Сергея Попко, воздушная тревога суммарно продолжалась около 6 часов. Сначала враг запустил на столицу Украины около полутора десятков "Шахедов". А вслед за ними взлетели более полутора десятков стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, запустивших группами и волнами крылатые ракеты Х-101/Х555Х-55.

Одновременно с заходом ракет на Киев более десяти самолетов Миг-31К запустили по столице аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

"Силами и средствами противовоздушной обороны были поражены все БПЛА "Шахед" и более 6 десятков ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал" (окончательно тип и количество дадут ПС)", - написал Попко.

В результате такой массированной ракетной атаки в столице есть разрушения жилой застройки, повреждение инфраструктуры. Есть потерпевшие. Особенно страшны последствия в Соломенском районе, где зафиксировано возгорание многоэтажных жилых домов. Огонь заблокировал людей на этажах. ГСЧС проводили деблокирование и эвакуацию людей

В частности, в результате массированной атаки в Киеве пострадали шесть районов, где произошло 7 пожаров, а именно в Оболонском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском и Деснянском.

Так, россияне обстреляли многоэтажку в Соломенском районе. Там эвакуировано более 130 человек. Около 20 спасены чрезвычайными работниками из заблокированных помещений.

Всего в столице зафиксировано более 20 раненых.

Последствия ракетной атаки по другим районам:

в Деснянском р-не предварительно есть возгорание супермаркета;

в Дарницком районе повреждены нежилые помещения;

в Голосеевском р-не падение останков на открытой территории;

в Печерском р-не - на крышу 9-ти этажного жилого дома; еще один многоэтажный дом и частный дом;

в Оболонском р-не есть возгорание жилого дома, падение останков на территорию нежилой застройки и складов:

в Святошинском р-не - на нежилую застройку;

в Подольском р-не есть возгорание на территории рынка; повреждена газовая труба, магистрали водоснабжения и занялись примерно 6 авто; а также остатки упали на нежилую застройку. Также возможно возгорание жилого дома.

Шевченковский р-н - падение останков на открытую территорию.

Фото: последствия обстрела многоэтажки в Киеве (t.me/Klymenko_MVS/619)

Киевская область

В Киевской области пострадали Бориспольский, Бучанский, Фастовский районы.

В частности, Фастовскому ликвидировано возгорание жилого дома. Два человека погибли.

Кроме того, в Вишневом повреждены 5 многоквартирных жилых домов и более 40 автомобилей. Пострадали 7 человек.

Харьков

Прилеты в Харькове пришлись на центр города. Известно о минимум четырех ударах по Шевченковскому району. Один погибший человек. 41 травмирован. Много разрушений гражданской инфраструктуры.

Обновлено 10:40. Число пострадавших в Харькове возросло до 44.

В результате вражеских ракетных ударов по центру Харькова погибла 91-летняя женщина. Также известно о 44 пострадавших. Среди них 5 детей: 3 мальчика 9 лет; девочки 6 и 13 лет. У пострадавших детей - взрывные травмы, ушибы, акубаротравмы, острые реакции на стресс.

Также ранения получили 24 женщины в возрасте от 19 до 84 лет и 15 мужчин - от 24 до 60 лет.

В настоящее время 28 пациентов находятся в больницах, в том числе 3 детей. Медики оценивают их состояние как среднее.

Фото: последствия российского обстрела в Харькове (t.me/synegubov)

Зеленский сообщил о 92 раненых и 4 погибших

Появилась реакция президента Владимира Зеленского на массированную атаку россиян. Он также опубликовал видео последствий в разных регионах Украины. По его словам, к ликвидации привлечены более 500 спасателей ГСЧС Украины, коммунальные службы, энергетики, полицейские.

"Киев и область, Харьков. В настоящее время известно о 92 раненых. Всем оказывается помощь. К сожалению, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким", - написал Зеленский.

Он отметил, что уже третьи сутки наши воины ПВО делают невероятную работу. С 31 декабря российские террористы применили уже около 170 "Шахедов" и десятки ракет разных типов. Абсолютное большинство из них было направлено по гражданским объектам.

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