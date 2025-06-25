Киев - столица Франции. Что такое синдром Ганзера и почему его называют тюремным психозом

В мире психиатрии существует ряд состояний, которые поражают своей необычностью и сложностью диагностики. Одним из таких является синдром Ганзера, иногда известный как "тюремный психоз". Что это за расстройство и почему его так называют?

Почему синдром Ганзера называют тюремным, в чем это расстройство проявляется, рассказывает РБК-Украина.

Что такое синдром Ганзера

Синдром Ганзера - это редкое психическое нарушение, при котором человек намеренно или полусознательно дает неправильные ответы на простые вопросы, при этом выглядит вполне вменяемым.

Его еще также называют псевдодеменцией или тюремным психозом, поскольку первые случаи были зафиксированы среди заключенных, которые пытались избежать ответственности, симулируя психическое расстройство.

Как выглядит этот синдром

Непроизвольные ответы (Vorbeireden)

Человек дает ответы на вопросы, которые являются очевидно неправильными, но при этом демонстрирует понимание вопроса.

Например, на вопрос "Сколько будет два плюс два?" ответ может быть "пять" или "один", а на вопрос "Сколько у лошади ног?" - "три" или "шесть". Ответ неправильный, но понятно, что вопрос был воспринят.

При этом человек абсолютно уверен, что отвечает правильно.

Спутанность сознания

Состояние, похожее на сумеречное, когда человек может выглядеть растерянным, дезориентированным, может не понимать, где он находится, или видеть галлюцинации.

Иллюзорные или псевдогаллюцинации

Человек может утверждать, что видит или слышит вещи, которые не являются реальными, но при этом может осознавать, что это не совсем правда.

Амнезия

После выхода из состояния человек обычно не помнит событий, происходивших во время эпизода.

Другие сопутствующие симптомы

Могут включать истерические проявления, психомоторное возбуждение, снижение уровня сознания, а иногда и признаки депрессии или тревоги.

Этот синдром часто возникает как психологический защитный механизм в ответ на чрезвычайный стресс, травму или в ситуациях, где человек находится под сильным давлением и не видит выхода.

При этом у него могут наблюдаться дополнительные симптомы:

состояние оглушения или ступора

галлюцинации

прерывистое сознание

неврологические симптомы без физиологической основы (например, "паралич", которого нет на самом деле)

Почему это состояние называют "тюремным психозом"

Впервые синдром описал немецкий психиатр Хайнрих Ганзер в 1898 году. Его пациентами были заключенные, которые вели себя странно, путались в очевидных вещах и вели себя как будто неадекватно.

Впоследствии выяснилось, что некоторые из них пытались симулировать безумие, чтобы избежать приговора или попасть в психбольницу вместо тюрьмы. Но не все - часть больных действительно была в психогенном состоянии.

В суровых условиях заключения, где человек испытывает беспомощность, страх и отсутствие контроля над ситуацией, синдром Ганзера может быть бессознательной попыткой психики "убежать" от реальности или создать условия, при которых человек не будет считаться ответственным за свои действия. Это своего рода регрессия к примитивным формам поведения, позволяющая избежать травматической реальности.

Хотя поведение может напоминать симуляцию, ключевое отличие заключается в том, что синдром Ганзера является бессознательным психогенным расстройством, а не сознательным обманом.

Человек действительно находится в измененном состоянии сознания. Однако, его диагностика является сложной, поскольку нужно отличить настоящее расстройство от намеренной симуляции.

С тех пор синдром получил название "тюремного психоза".

Современная психиатрия рассматривает синдром Ганзера как форму диссоциативного расстройства, связанного с тяжелой стрессовой ситуацией, а не исключительно с тюремным заключением. Тем не менее историческое название "тюремный психоз" прочно закрепилось из-за его первых наблюдений и характерных обстоятельств возникновения.

Можно ли этот синдром вылечить

Да, но подход комплексный:

Психиатрическая помощь и наблюдение

Психотерапия, часто глубокая

В некоторых случаях - медикаменты, если есть сопутствующие депрессия или тревога

Большинство пациентов возвращаются к норме, когда исчезает причина психологического давления.