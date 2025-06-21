Киев присоединился к мировому празднованию Дня йоги: гармония тела и духа под открытым небом
Сегодня, 21 июня, в киевском парке "Місто спорту" состоялось празднование 11-го Международного дня йоги. Мероприятие организовало Посольство Индии в Украине, собрав на открытой площадке десятки ценителей древнего учения о гармонии тела и духа.
Редакция РБК-Украина побывала на мероприятии и делится деталями.
Подарки участникам: браслеты, футболки и путеводитель по йоге
Еще до начала программы каждому участнику вручили символические футболки, браслеты и брошюру - официальное издание с "Общей инструкцией по йоге".
В ней собраны базовые практики, рекомендованные для выполнения во время празднования, а также философские основы йоги как стиля жизни.
Как прошло официальное мероприятие Посольства Индии к Международному дню йоги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Во вступительном слове к брошюре государственный министр Правительства Индии по вопросам AYUSH (Аюрведы, Йоги, Натуропатии, Юнани, Сиддхи и Гомеопатии) Шрипад Наик подчеркнул важность йоги.
"Йога - это философия достижения чистейших форм самопознания... Это эффективный, экономный и духовно богатый инструмент поддержания здоровья, получивший поддержку в мире благодаря инициативе Премьер-министра Нарендры Моди", - говорит министр.
Как прошло официальное мероприятие Посольства Индии к Международному дню йоги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Исполнение гимнов и слова поддержки в сложные времена
Празднование началось традиционно - с исполнения национальных гимнов Индии и Украины, после чего с приветственными словами к собравшимся обратился временный поверенный в делах Индии в Украине господин Сатендер Ядав.
Он отметил важность духовной практики в сложные времена и поблагодарил украинцев за открытость к культуре Индии.
Как прошло официальное мероприятие Посольства Индии к Международному дню йоги (Виталий Носач/РБК-Украина)
К участникам мероприятия также обратились украинские почетные гости. Они подчеркнули, что в наше время, когда нация переживает испытания, такие инициативы способствуют внутреннему балансу и поддержанию психологического здоровья.
Как прошло официальное мероприятие Посольства Индии к Международному дню йоги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Асаны и аюрведа
Основной частью программы стала демонстрация комплекса упражнений "Common Yoga Protocol", который провели инструкторы Ganesha Yoga Studio.
Все желающие смогли присоединиться к практике и попробовать базовые асаны под руководством опытных преподавателей.
Как прошло официальное мероприятие Посольства Индии к Международному дню йоги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Особое внимание также было уделено влиянию йоги и аюрведы на качество жизни.
С короткой лекцией на эту тему выступил господин Анупам Саксена, который рассказал о синергии этих двух направлений индийской традиционной культуры.
Как прошло официальное мероприятие Посольства Индии к Международному дню йоги (Виталий Носач/РБК-Украина)
В завершение прозвучали слова благодарности от военного атташе Посольства Индии господина Бикаша Кумара Саху.
После этого участников мероприятия пригласили на угощение и неформальное общение.
Как прошло официальное мероприятие Посольства Индии к Международному дню йоги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Как возник Международный день йоги
Международный день йоги отмечают ежегодно 21 июня - в день летнего солнцестояния.
Первые массовые празднования в 2015 году собрали более 35 тысяч участников, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса.
В Украине эту традицию поддерживает Украинская Федерация Йоги.
Йога - это древняя индийская практика, которая сочетает физические упражнения, дыхательные техники и медитацию.
Она помогает восстановить баланс между телом и разумом, снизить стресс и улучшить общее состояние здоровья.
Научные исследования подтверждают пользу йоги для лечения хронических заболеваний и поддержания психоэмоционального благополучия.
Международный день йоги призван повысить осознание пользы этой практики во всем мире и поощрить людей к здоровому образу жизни.
Инициативу Индии поддержали рекордное количество стран, а премьер-министр Нарендра Моди назвал йогу "мостиком между умом и телом", способствующим гармонии и благополучию.
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