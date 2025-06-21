Киев присоединился к мировому празднованию Дня йоги: гармония тела и духа под открытым небом

Сегодня, 21 июня, в киевском парке "Місто спорту" состоялось празднование 11-го Международного дня йоги. Мероприятие организовало Посольство Индии в Украине, собрав на открытой площадке десятки ценителей древнего учения о гармонии тела и духа.

Редакция РБК-Украина побывала на мероприятии и делится деталями.

Подарки участникам: браслеты, футболки и путеводитель по йоге

Еще до начала программы каждому участнику вручили символические футболки, браслеты и брошюру - официальное издание с "Общей инструкцией по йоге".

В ней собраны базовые практики, рекомендованные для выполнения во время празднования, а также философские основы йоги как стиля жизни.

Как прошло официальное мероприятие Посольства Индии к Международному дню йоги (Виталий Носач/РБК-Украина)

Во вступительном слове к брошюре государственный министр Правительства Индии по вопросам AYUSH (Аюрведы, Йоги, Натуропатии, Юнани, Сиддхи и Гомеопатии) Шрипад Наик подчеркнул важность йоги.

"Йога - это философия достижения чистейших форм самопознания... Это эффективный, экономный и духовно богатый инструмент поддержания здоровья, получивший поддержку в мире благодаря инициативе Премьер-министра Нарендры Моди", - говорит министр.

Как прошло официальное мероприятие Посольства Индии к Международному дню йоги (Виталий Носач/РБК-Украина)

Исполнение гимнов и слова поддержки в сложные времена

Празднование началось традиционно - с исполнения национальных гимнов Индии и Украины, после чего с приветственными словами к собравшимся обратился временный поверенный в делах Индии в Украине господин Сатендер Ядав.

Он отметил важность духовной практики в сложные времена и поблагодарил украинцев за открытость к культуре Индии.

Как прошло официальное мероприятие Посольства Индии к Международному дню йоги (Виталий Носач/РБК-Украина)

К участникам мероприятия также обратились украинские почетные гости. Они подчеркнули, что в наше время, когда нация переживает испытания, такие инициативы способствуют внутреннему балансу и поддержанию психологического здоровья.

Как прошло официальное мероприятие Посольства Индии к Международному дню йоги (Виталий Носач/РБК-Украина)

Асаны и аюрведа

Основной частью программы стала демонстрация комплекса упражнений "Common Yoga Protocol", который провели инструкторы Ganesha Yoga Studio.

Все желающие смогли присоединиться к практике и попробовать базовые асаны под руководством опытных преподавателей.

Как прошло официальное мероприятие Посольства Индии к Международному дню йоги (Виталий Носач/РБК-Украина)

Особое внимание также было уделено влиянию йоги и аюрведы на качество жизни.

С короткой лекцией на эту тему выступил господин Анупам Саксена, который рассказал о синергии этих двух направлений индийской традиционной культуры.

Как прошло официальное мероприятие Посольства Индии к Международному дню йоги (Виталий Носач/РБК-Украина)

В завершение прозвучали слова благодарности от военного атташе Посольства Индии господина Бикаша Кумара Саху.

После этого участников мероприятия пригласили на угощение и неформальное общение.

Как прошло официальное мероприятие Посольства Индии к Международному дню йоги (Виталий Носач/РБК-Украина)

Как возник Международный день йоги

Международный день йоги отмечают ежегодно 21 июня - в день летнего солнцестояния.

Первые массовые празднования в 2015 году собрали более 35 тысяч участников, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса.

В Украине эту традицию поддерживает Украинская Федерация Йоги.

Йога - это древняя индийская практика, которая сочетает физические упражнения, дыхательные техники и медитацию.

Она помогает восстановить баланс между телом и разумом, снизить стресс и улучшить общее состояние здоровья.

Научные исследования подтверждают пользу йоги для лечения хронических заболеваний и поддержания психоэмоционального благополучия.

Международный день йоги призван повысить осознание пользы этой практики во всем мире и поощрить людей к здоровому образу жизни.

Инициативу Индии поддержали рекордное количество стран, а премьер-министр Нарендра Моди назвал йогу "мостиком между умом и телом", способствующим гармонии и благополучию.