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Киевляне зарегистрировали петицию за установление главной елки Украины

Фото: киевляне зарегистрировали петицию за установление главной елки Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Киевляне зарегистрировали петицию за установку новогодней елки в Киеве. Авторы отмечают, что не отмечать Рождество и Новый год в условиях войны - это сделать подарок России, пытающейся украсть не только нашу землю, но и нашу идентичность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевской городской власти.

"Не дадим России украсть Рождество и Новый год! Рождество и Новый год в условиях войны - это не прихоть. Это вызов России, которая пытается украсть нашу землю, нашу идентичность, наши праздники. Сегодня не отмечать Рождество и Новый год - сделать подарок террористам. Показать им, что они достигли своих целей хотя бы частично", - говорится в петиции.

Также в петиции отмечено, что киевлянам, как всем украинцам, нужны положительные эмоции.

"Эмоции праздника даже в условиях постоянных обстрелов и отключений. Эмоции праздника для детей, для взрослых. Эмоции чуда, в которое мы так хотим верить. Главная елка Украины должна быть! Сделайте ее не за бюджетные средства - сделайте ее за средства меценатов. Не размещайте там ничего, кроме елки. Не устраивайте массовые мероприятия. Но главная елка Украины должна быть", - призывают авторы.

Напомним, ранее на сайте была зарегистрирована петиция против установки новогодней елки - с аргументацией о необходимости экономить бюджетные средства.

Она набрала нужные для рассмотрения 6 тысяч голосов и сейчас находится на рассмотрении.

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Киев