Киевлян призывают отказаться от массовых мероприятий и купаний на Крещение

Жителям Киева рекомендуют не проводить массовых собраний и мероприятий накануне Крещения, поскольку в Украине действует военное положение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал Киева .

"Проведение любых массовых мероприятий и собраний, в частности религиозных, может быть использовано страной-агрессором или радикальными группировками с целью совершения провокаций в отношении верующих и рядовых граждан для дестабилизации социальной и религиозной ситуации в Киеве", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в столице организуют дежурство спасателей на традиционных локациях для Крещения, чтобы избежать травмирования и других опасных ситуаций.

"Впрочем, горожан настойчиво призывают в этом году отказаться от купания в водоемах на Крещение", - добавляют на официальном портале Киева.