Жители Киева могут пройти бесплатные обследования на выявление онкозаболеваний: список

Диагностические обследования раннего выявления новообразований в Киеве безвозмездны как для жителей столицы, так и для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА напомнили, что на ранних стадиях рак излечим, следовательно своевременная диагностика онкозаболеваний:
Отмечается, что программа медицинских гарантий дает возможность бесплатно проходить соответствующие профилактические обследования - независимо от места своего проживания или регистрации.
Согласно информации Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), ранняя диагностика распространенных онкозаболеваний является приоритетным направлением.
Она включает бесплатные услуги по исследованиям на рак по шести пакетам:
"Киевляне, в частности внутренне перемещенные лица, могут получить услуги по ранней диагностике новообразований в любом из медицинских учреждений, имеющих заключенные договоры с НСЗУ на соответствующие пакеты услуг. Для получения услуги семейный или лечащий врач выдает электронное направление", - объяснили в КГГА.
Уточняется, что основанием для прохождения диагностических исследований с целью профилактики является достижение пациентами определенного возраста:
Кроме того, в КГГА отметили, что ВПЛ (как и другим жителям) в пределах выбранных пакетов доступны:
Ознакомиться с полным объемом каждого диагностического обследования можно на сайте НСЗУ.
Напомним, программа медицинских гарантий - это перечень и объем медицинских услуг и лекарственных средств, которые гарантируются населению и оплачиваются из Государственного бюджета на основе одинаковых для учреждений тарифов.
Кроме того, с 1 апреля 2019 года Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) администрирует программу реимбурсации лекарственных средств "Доступные лекарства" (речь идет о прямом возмещении аптекам стоимости отпущенных пациентам лекарств по рецепту).
Чтобы получить всю необходимую информацию об услугах на первичном уровне медицинской помощи, стоит скачать специальный гид по программе медицинских гарантий для пациентов.
Тем временем в следующем году за некоторые медицинские услуги украинцам придется платить.
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