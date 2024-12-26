Жители Киева могут пройти бесплатные обследования на выявление онкозаболеваний: список

Диагностические обследования раннего выявления новообразований в Киеве безвозмездны как для жителей столицы, так и для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Какие обследования можно пройти бесплатно

В КГГА напомнили, что на ранних стадиях рак излечим, следовательно своевременная диагностика онкозаболеваний:

позволяет вовремя выявлять болезнь

повышает шансы на успешное лечение

спасает жизнь

Отмечается, что программа медицинских гарантий дает возможность бесплатно проходить соответствующие профилактические обследования - независимо от места своего проживания или регистрации.

Согласно информации Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), ранняя диагностика распространенных онкозаболеваний является приоритетным направлением.

Она включает бесплатные услуги по исследованиям на рак по шести пакетам:

маммография - обследование молочных желез рентгеновским методом для выявления патологических изменений в молочных железах

- обследование молочных желез рентгеновским методом для выявления патологических изменений в молочных железах гистероскопия - обследование полости матки и цервикального канала, которое помогает выявить внутриматочные патологии на ранних этапах (когда их еще не видно на УЗИ)

- обследование полости матки и цервикального канала, которое помогает выявить внутриматочные патологии на ранних этапах (когда их еще не видно на УЗИ) эзофагогастродуоденоскопия - обследование пищевода, полости желудка и двенадцатиперстной кишки, которое позволяет выявить воспалительные процессы, структурные аномалии верхних отделов желудочно-кишечного тракта, новообразования на ранних этапах (до появления специфических симптомов), а также - при необходимости - взять материал для биопсии

- обследование пищевода, полости желудка и двенадцатиперстной кишки, которое позволяет выявить воспалительные процессы, структурные аномалии верхних отделов желудочно-кишечного тракта, новообразования на ранних этапах (до появления специфических симптомов), а также - при необходимости - взять материал для биопсии колоноскопия - обследование слизистой оболочки прямой, толстой и части конечного отдела тонкой кишки, которое позволяет выявить воспалительные процессы и новообразования и - при необходимости - проведение биопсии

- обследование слизистой оболочки прямой, толстой и части конечного отдела тонкой кишки, которое позволяет выявить воспалительные процессы и новообразования и - при необходимости - проведение биопсии цистоскопия - обследование уретры и мочевого пузыря, с возможностью забрать материал для биопсии и осуществить визуализацию новообразований

- обследование уретры и мочевого пузыря, с возможностью забрать материал для биопсии и осуществить визуализацию новообразований бронхоскопия - обследование трахеи и бронхов, которое может выявить заболевания слизистых оболочек и позволяет - при необходимости - взять образцы ткани на биопсию или удалить инородные тела, которые попали в дыхательные пути

"Киевляне, в частности внутренне перемещенные лица, могут получить услуги по ранней диагностике новообразований в любом из медицинских учреждений, имеющих заключенные договоры с НСЗУ на соответствующие пакеты услуг. Для получения услуги семейный или лечащий врач выдает электронное направление", - объяснили в КГГА.

Уточняется, что основанием для прохождения диагностических исследований с целью профилактики является достижение пациентами определенного возраста:

для маммографии и колоноскопии - от 40 лет

для цистоскопии, эзофагогастродуоденоскопии, гистероскопии, бронхоскопии - от 50 лет

Кроме того, в КГГА отметили, что ВПЛ (как и другим жителям) в пределах выбранных пакетов доступны:

местная или общая анестезии

консультация анестезиолога

забор и направление биологического материала

описание результатов исследований

оформление заключения и протокола вмешательства

при необходимости - направление для получения специализированной медицинской помощи (или других медицинских услуг)

предоставление результатов обследования на пленке и/или запись на цифровой носитель пациентов (по желанию) и т.д.

Ознакомиться с полным объемом каждого диагностического обследования можно на сайте НСЗУ.