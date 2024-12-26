Жители Киева могут пройти бесплатные обследования на выявление онкозаболеваний: список
Диагностические обследования раннего выявления новообразований в Киеве безвозмездны как для жителей столицы, так и для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Какие обследования можно пройти бесплатно
В КГГА напомнили, что на ранних стадиях рак излечим, следовательно своевременная диагностика онкозаболеваний:
- позволяет вовремя выявлять болезнь
- повышает шансы на успешное лечение
- спасает жизнь
Отмечается, что программа медицинских гарантий дает возможность бесплатно проходить соответствующие профилактические обследования - независимо от места своего проживания или регистрации.
Согласно информации Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), ранняя диагностика распространенных онкозаболеваний является приоритетным направлением.
Она включает бесплатные услуги по исследованиям на рак по шести пакетам:
- маммография - обследование молочных желез рентгеновским методом для выявления патологических изменений в молочных железах
- гистероскопия - обследование полости матки и цервикального канала, которое помогает выявить внутриматочные патологии на ранних этапах (когда их еще не видно на УЗИ)
- эзофагогастродуоденоскопия - обследование пищевода, полости желудка и двенадцатиперстной кишки, которое позволяет выявить воспалительные процессы, структурные аномалии верхних отделов желудочно-кишечного тракта, новообразования на ранних этапах (до появления специфических симптомов), а также - при необходимости - взять материал для биопсии
- колоноскопия - обследование слизистой оболочки прямой, толстой и части конечного отдела тонкой кишки, которое позволяет выявить воспалительные процессы и новообразования и - при необходимости - проведение биопсии
- цистоскопия - обследование уретры и мочевого пузыря, с возможностью забрать материал для биопсии и осуществить визуализацию новообразований
- бронхоскопия - обследование трахеи и бронхов, которое может выявить заболевания слизистых оболочек и позволяет - при необходимости - взять образцы ткани на биопсию или удалить инородные тела, которые попали в дыхательные пути
"Киевляне, в частности внутренне перемещенные лица, могут получить услуги по ранней диагностике новообразований в любом из медицинских учреждений, имеющих заключенные договоры с НСЗУ на соответствующие пакеты услуг. Для получения услуги семейный или лечащий врач выдает электронное направление", - объяснили в КГГА.
Уточняется, что основанием для прохождения диагностических исследований с целью профилактики является достижение пациентами определенного возраста:
- для маммографии и колоноскопии - от 40 лет
- для цистоскопии, эзофагогастродуоденоскопии, гистероскопии, бронхоскопии - от 50 лет
Кроме того, в КГГА отметили, что ВПЛ (как и другим жителям) в пределах выбранных пакетов доступны:
- местная или общая анестезии
- консультация анестезиолога
- забор и направление биологического материала
- описание результатов исследований
- оформление заключения и протокола вмешательства
- при необходимости - направление для получения специализированной медицинской помощи (или других медицинских услуг)
- предоставление результатов обследования на пленке и/или запись на цифровой носитель пациентов (по желанию) и т.д.
Ознакомиться с полным объемом каждого диагностического обследования можно на сайте НСЗУ.
Напомним, программа медицинских гарантий - это перечень и объем медицинских услуг и лекарственных средств, которые гарантируются населению и оплачиваются из Государственного бюджета на основе одинаковых для учреждений тарифов.
Кроме того, с 1 апреля 2019 года Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) администрирует программу реимбурсации лекарственных средств "Доступные лекарства" (речь идет о прямом возмещении аптекам стоимости отпущенных пациентам лекарств по рецепту).
Чтобы получить всю необходимую информацию об услугах на первичном уровне медицинской помощи, стоит скачать специальный гид по программе медицинских гарантий для пациентов.
Тем временем в следующем году за некоторые медицинские услуги украинцам придется платить.
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