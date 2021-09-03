Китайці поглинають заводи "великої трійки": Great Wall Motor купив підприємство Daimler AG

Китайська компанія Great Wall купує завод Daimler AG в Бразилії. Вісьмома місяцями раніше Daimler оголосив про згортання виробництва автомобілів в цій країні через падіння продажів, викликаного пандемією COVID-19. Угода включає передачу права власності на землю, будівлі, обладнання і все інше майно (за винятком персоналу).

У Great Wall заявили, що представлять передові технології виробництва, контролю якості, захисту навколишнього середовища та управління інформацією у відповідності зі своїми світовими виробничими стандартами. Фабрика створить 2000 робочих місць.

Південна Америка служила одним з важливих стратегічних ринків для Great Wall Motor, який почав розгортатися в Чилі ще в 2007 році. Популярність позашляховиків Great Wall і Haval зміцнила рішучість Great Wall Motor продовжити вихід на ринок Південної Америки».

За перші сім місяців 2021 року міжнародні продажі Great Wall зросли на 176,2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і цей новий Бразильський завод стане важливою частиною триваючої глобальної експансії автовиробника, завдяки якій він буде керувати заводами в Китаї, Росії, Таїланді, Індії та Бразилії. Новий завод дозволить Great Wall досягти амбітного плану продати 4 мільйони автомобілів по всьому світу до 2025 року.