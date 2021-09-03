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Китайці поглинають заводи "великої трійки": Great Wall Motor купив підприємство Daimler AG

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П'ятниця 03 вересня 2021 16:28
Китайці поглинають заводи "великої трійки": Great Wall Motor купив підприємство Daimler AG Фото: Завод Daimler AG (media.daimler.com)
Автор: Константин Широкун

Корпорація Great Wall Motor підписала угоду про придбання заводу Daimler AG, який розташований в Ірасемаполісі, Бразилія. Мета - експансія на ринок Південної Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Китайська компанія Great Wall купує завод Daimler AG в Бразилії. Вісьмома місяцями раніше Daimler оголосив про згортання виробництва автомобілів в цій країні через падіння продажів, викликаного пандемією COVID-19. Угода включає передачу права власності на землю, будівлі, обладнання і все інше майно (за винятком персоналу).

У Great Wall заявили, що представлять передові технології виробництва, контролю якості, захисту навколишнього середовища та управління інформацією у відповідності зі своїми світовими виробничими стандартами. Фабрика створить 2000 робочих місць.

Південна Америка служила одним з важливих стратегічних ринків для Great Wall Motor, який почав розгортатися в Чилі ще в 2007 році. Популярність позашляховиків Great Wall і Haval зміцнила рішучість Great Wall Motor продовжити вихід на ринок Південної Америки».

За перші сім місяців 2021 року міжнародні продажі Great Wall зросли на 176,2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і цей новий Бразильський завод стане важливою частиною триваючої глобальної експансії автовиробника, завдяки якій він буде керувати заводами в Китаї, Росії, Таїланді, Індії та Бразилії. Новий завод дозволить Great Wall досягти амбітного плану продати 4 мільйони автомобілів по всьому світу до 2025 року.

Раніше ми писали, що представлена батарея для електромобілів з часом зарядки всього 10 хвилин. Серійне виробництво інноваційної батареї може початися в 2024 році.

Також повідомлялося, що представлений Екстремальний Subaru Forester Wilderness. На машині уустановлені нові пружини і амортизатори, а кліренс з значних 220 мм виріс до вражаючих 234 мм.

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