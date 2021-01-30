Китайську вакцину отримають ті, кому не вистачить Pfizer, - Ляшко

В Україні можлива ситуація, коли одночасно будуть доставлені вакцини Pfizer та китайська Sinovac. У першу чергу для вакцинації медпрацівників використовуватимуть Pfizer.

Про це сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю BBC News Україна.

Як зазначив Ляшко, вакцина Pfizer відразу піде на мобільні бригади і для вакцинації медичних працівників.

"Pfizer буде їхати з холодильника з температурою - 80 у холодильник, де буде +2. За таких умов вона може зберігатися 5 днів. Через такі температурні умови найбільш економічно доцільно використовувати Pfizer у мобільних бригадах для лікарів", - сказав він.

За його словами, якщо приїде 300 тисяч Pfizer, вистачить для лікарів і соціальних працівників. "Приїде 100 тисяч доз, то тільки для лікарів", - додав він.

Ляшко ствердно відповів на питання, чи будуть робити щеплення китайською вакциною Sinovac тим, кому не вистачить вакцини Pfizer.

Як повідомляло РБК-Україна, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна потребує закупівлю 15 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в середині січня 2021 року, лише 43% українців готові щепитися від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною. Не готові до такої вакцинації 52% громадян.