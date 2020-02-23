Від китайського коронавірусу вилікувались понад 23 тисячі осіб

Дані Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса свідчать, що від коронавірусу у світі вилікувалися 23 290 осіб, а кількість інфікованих зросла до 78 817. Про це сказано на сайті Центру.

Вказано, що при цьому померли внаслідок інфікування коронавірусом 2 462 людини. Зокрема, п'ять смертей зареєстровані в Ірані й стільки ж у Південній Кореї, а двоє людей померли в Італії.

Крім того, інфікованих наразі 78 823 особи, з них понад 76 тисяч перебувають на території материкового Китаю. Також 602 людини заразилися у Південній Кореї, 74 - в Гонконгу, 79 - в Італії, в Ірані і Тайвані - по 28, в Австралії і Малайзії - по 22, а в Німеччині і В'єтнамі - по 16.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість загиблих від пневмонії, викликаної новим видом коронавірусу COVID-19, у Китаї виросло до 2442 осіб.

Як писало РБК-Україна, за даними влади провінції Хубей, інкубаційний період при інфікуванні коронавірусом може перевищувати 14 днів і доходити до 27 діб.

Так, влада провінції поінформувала, що у 70-річного чоловіка з Хубею симптоми захворювання, викликаного коронавірусом, проявилися тільки на 27 день після контакту із зараженою інфекцією сестрою.