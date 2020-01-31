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Китайський коронавірус: названо кількість хворих в 21 країні

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З початку спалаху хвороби захворіли майже 10 тисяч осіб

Китайський коронавірус поширився вже у 21 країні, в результаті чого 9820 осіб захворіли та 213 загинули. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Так, в Китаї зареєстровано найбільше смертей і випадків захворювання коронавірусом (213 смертей і 9692 випадку).

В інших країнах поки не зареєстровано смертельних випадків, а кількість усіх разом узятих зареєстрованих випадків становить 109:

  • Австралія - 9 хворих;
  • Камбоджа - 1 хворий;
  • Канада - 3 хворих;
  • Фінляндія - 1 хворий;
  • Франція - 6 хворих;
  • Німеччина - 4 хворих;
  • Індія - 1 хворий;
  • Італія - 2 хворих;
  • Японія - 14 хворих;
  • Малазія - 7 хворих;
  • Непал - 1 хворий;
  • Філіппіни - 1 хворий;
  • Сінгапур - 13 хворих;
  • Південна Корея - 7 хворих;
  • Шрі-Ланка - 1 хворий;
  • Тайвань - 9 хворих;
  • Таїланд - 14 хворих;
  • ОАЕ - 4 хворих;
  • США - 6 хворих;
  • В'єтнам - 5 хворих;

Нагадаємо, на екстреному засіданні 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського нового типу коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Також РБК-Україна писало, що аеропорт "Бориспіль" сьогодні прибуде літак з евакуйованими українцями з Китаю. На борту знаходяться 254 пасажири та 15 членів екіпажу.

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