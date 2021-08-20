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Китайський аналог Google розсекретив повністю автономний автомобіль

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П'ятниця 20 серпня 2021 10:37
Китайський аналог Google розсекретив повністю автономний автомобіль Фото: автономний електрокар Baidu Apollo (Baidu)
Автор: Вадим Добровольский

Технологічний гігант Baidu випустив свій перший автомобіль. Електрокар Apollo позбавлений керма і педалей - управління здійснюється повністю в автономному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційну платформу PR Newswire.

Зовні електрокар Baidu Apollo виділяється незвичайним кузовом з великою площею скління і дверима типу "крило чайки", що відкриваються автоматично. Але головні фішки ховаються всередині.

"Робомобіль" не має ні керма, ні педалей – за процес управління повністю відповідає система автономного керування найвищого, п'ятого рівня. На місці центральної панелі розташований величезний вигнутий дисплей інформаційно-розважального комплексу, через який машину вже охрестили "домашнім кінотеатром".

Китайський аналог Google розсекретив повністю автономний автомобільУ списку оснащення значаться інтелектуальна система розпізнавання голосів, жестів і осіб мешканців салону. Більш того, на додаток до встановлених сценаріїв поведінки, вона здатна самонавчатися відповідно до бажань і звичок пасажирів.

Китайський аналог Google розсекретив повністю автономний автомобільПро терміни запуску Apollo в серію в Baidu поки мовчать, але навряд чи справа обмежиться лише прототипом – в першій половині 2021 року технологічний гігант запустив в чотирьох містах Китаю власний сервіс автоматичних таксі під назвою Go Robotaxi, які вже перевезли понад 400 тисяч пасажирів. При цьому кількість патентів в області безпілотного управління, зареєстрованих Baidu, становить близько 3 тисяч.

А чим же зайняті конкуренти китайців по IT-цеху? У Google практично згорнули розробку власного автомобіля, а Apple тільки почав переговори з LG Electronics і канадським виробником автозапчастин Magna про виробництво своєї моделі.

Нагадаємо, раніше китайська компанія GAC представила найшвидшу зарядку для електромобілів.

Також повідомлялося, що КрАЗ хоче налагодити випуск електричних вантажівок.

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