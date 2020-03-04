Китайські вчені виявили, що існує два типи коронавірусу

Коронавірус COVID-19 розділився на два штами - більш агресивний (L) і менш агресивний (S). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ChinaDaily.

Досліджуючи новий коронавірус вчені з Пекінського та Шанхайського університетів та Академії наук Китаю виявили, що тип L більш агресивний і поширювався на ранніх стадіях спалаху вірусу в Ухані.

Згодом вірус мутував до менш агресивного, що, найімовірніше, стало причиною зниження кількості заражень у Китаї. Водночас відзначається, що штам S старший за підтип L.

За даними вчених, мутація відбулася відносно недавно. Підтип L більш поширений і охоплює близько 70% досліджених штамів коронавірусу.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп звернувся до керівників найбільших американських фармацевтичних компаній з проханням прискорити розробку вакцин і терапії для профілактики та лікування коронавірусу.

Також РБК-Україна повідомляло, що рівень смертності серед тих, хто був заражений коронавірусом COVID-19, складає близько 3,4%.