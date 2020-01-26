Китайські епідеміологи встановили джерело коронавіруса

Китайські вчені встановили, що ймовірним джерелом коронавіруса були дикі тварини. Про це повідомляє Хinhuanet.

Повідомляється, що коронавірус був виявлений в зразках з ринку морепродуктів в місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей).

Вчені встановили, що 33 з 585 зразків з ринку морепродуктів "Хуанань" були виявлені нуклеїнові кислоти коронавіруса, із зразків середовища вдалося виділити вірус. Це говорить про те, що джерелом вірусу є дикі тварини, торгівля якими здійснювалася на ринку "Хуанань.

Нагадаємо, раніше були названі симптоми коронавіруса в Китаї. Кашель - не єдиний симптом пневмонії, викликаної новим коронавірусом.

На початковій стадії захворювання може протікати без таких характерних симптомів, як кашель і гарячка: деякі інфіковані скаржилися на діарею, нудоту, головний біль, відчуття стиснення в грудях і загальну слабкість, а також страждали кон'юнктивітом, повідомили китайські лікарі.

Зазначимо, більш 2000 чоловік у всьому світі були заражені новим коронавірусом 2019-nCoV, переважна більшість з них в Китаї.