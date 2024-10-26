Китайские хакеры атаковали телефоны, связанные со штабом Харрис, - Reuters

Китайские хакеры взломали систему Verizon. После этого их атаки были нацелены на телефоны людей из штаба Харрис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам источника агентства, те хакеры, которые взломали систему Verizon, нацелились на телефоны людей, связанных с предвыборной кампанией кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис.

Кроме того, согласно сообщениям СМИ, нападкам подверглись и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, а также его напарник Джей Ди Вэнс. Однако Reuters не смогло подтвердить эти эту информацию.

The New York Times пишет, что следовали работают над установлением того, какие сообщения были украдены у Трампа и Вэнса, если таковые имелись.

Штаб кандидата от республиканцев в свою очередь не подтвердил, что телефоны Трампа и Вэнса были объектом атак. Стивен Чунг, директор по коммуникациям штаба, лишь сказал, что вице-президент Харрис подтолкнула Китай и Иран к атакам на инфраструктуру США, чтобы не допустить возвращение Трампа в Белый дом.

Reuters дополнило, что в пятницу ФБР и Агенство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США заявили, что расследуют несанкционированный доступ к коммерческой телекоммуникацинной инфраструктуре со стороны лиц, связанных с Китаем. При этом, в совместном заявлении агентств цели инцидента не называются.

В Verizon заявили, что им известно о сложной попытке атаковать американские телекоммуникационные компании с целью сбора разведывательной информации. Компания добавила, что сотрудничает с правоохранительными органами.